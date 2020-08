Meghan Markle, look inedito. E per la prima volta si mostra nella nuova casa (Di venerdì 28 agosto 2020) Non ci ha messo molto tempo Meghan Markle a imporsi come nuova icona di stile ma ora, dopo il matrimonio con Harry, un figlio e soprattutto il trasferimento di tutta la famiglia negli Usa che ha fatto tanto scalpore, è più difficile se non impossibile intercettarla. Ma, colpo di scena, nei giorni scorsi è riapparsa a sorpresa e ha lasciato tutti di stucco. Intanto perché la ex duchessa di Sussex non si era mai vista prima con quel look comodo e da tempo non sfoggiava anche un’espressione più che radiosa. E poi perché nella stessa occasione ha mostrato il cortile della nuova casa a Montecito, California, dove lei e il principe Harry hanno traslocato. Il tutto è stato ripreso proprio ... Leggi su caffeinamagazine

