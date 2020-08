Mef, via libera garanzia Sace per prestito a Fincantieri (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto attuativo che rende operativa la garanzia di Sace a copertura del 70% del prestito da 1,15 miliardi di euro siglato da Fincantieri con un pool di banche italiane. La garanzia rientra nell’ambito della procedura specifica prevista dal Dl Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni (con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro) ed è stata concessa per mezzo di ‘garanzia Italia’ (lo strumento messo in campo da Sace per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19). “Con questa operazione si sostengono un’azienda e un settore ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto attuativo che rende operativa la garanzia di Sace a copertura del 70% del prestito da 1,15 miliardi di

