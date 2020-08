Maurizio Costanzo lo racconta solo ora: “La De Filippi mi ha fregato….” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tra i conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Maurizio Costanzo ha rivelato qualche tempo fa un aneddoto sulla moglie Maria De Filippi. Maurizio Costanzo su Maria De Filippi Nel febbraio del 2017 è andata in onda una puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo in cui il conduttore ha intervistato Maria De … L'articolo Maurizio Costanzo lo racconta solo ora: “La De Filippi mi ha fregato….” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

cjmimun : auguri a Maurizio Costanzo e Maria De Filippi - QuartoRuggiero : RT @DrApocalypse: nozze d’argento per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. 25 anni dopo quella celebre foto (che è un meraviglioso falso),… - TitiRode : RT @LuisaMaesano: @Andyesti Verissimo! Purtroppo intere generazioni sono cresciute e sono state 'educate' da Maurizio Costanzo e Maria De… - DrApocalypse : nozze d’argento per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. 25 anni dopo quella celebre foto (che è un meraviglioso f… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 28/08/1995 - Quarto matrimonio per Maurizio Costanzo che oggi a Roma sposa Maria De Filippi - -