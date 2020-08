Maurizio Battista sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) Cavea AUDITORIUM Parco della Musica RIPARTIAMO QUESTA ESTATE con Maurizio Battista in “Ma non doveva andare tutto bene?” sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 ore 21,00 Dopo il grande successo delle precedenti date di luglio e agosto, Maurizio Battista con il suo nuovo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?” torna in scena, sabato 29 e domenica 30 agosto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Maurizio Battista sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 alla Cavea dell’Auditorium Parco… - capitanotennis : - ilClandestinoTW : Risate in sicurezza con Maurizio Battista all’Arena Kinsale di Nettuno - avi_alice : @StefanoFeltri, @giovanniallevi e Michele Placido sono tra i protagonisti dei prossimi appuntamenti al #castello di… - Gazzettadiroma : MAURIZIO BATTISTA in “Ma non doveva andare tutto bene?” -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Battista Risate in sicurezza con Maurizio Battista all’Arena Kinsale di Nettuno Il Clandestino Giornale Weekend a Roma: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 agosto

Dal Cinema in piazza che chiude il sipario proprio in quest'ultimo weekend di agosto, alla prima arena gallaggiante inaugurata in città, fino ai tanti drive-in e alle arene in giro per la città che pr ...

L’Italia che funziona

Grazie a nome di tutti. È stato il leitmotiv del concerto della Banda musicale con cui la Polizia di Stato ha reso omaggio a tutto il mondo della sanità e alle vittime della pandemia È stata una serat ...

Dal Cinema in piazza che chiude il sipario proprio in quest'ultimo weekend di agosto, alla prima arena gallaggiante inaugurata in città, fino ai tanti drive-in e alle arene in giro per la città che pr ...Grazie a nome di tutti. È stato il leitmotiv del concerto della Banda musicale con cui la Polizia di Stato ha reso omaggio a tutto il mondo della sanità e alle vittime della pandemia È stata una serat ...