Matvienko, 15 milioni per chiudere la trattativa. Attenzione Napoli, non sei il solo a volerlo! (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli è alla ricerca di un centrale di difesa: Matvienko è il nome caldo! Il Napoli è alle prese con la cessione di Kalidou … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : #Matvienko, 15 milioni per chiudere la trattativa. Attenzione #SSCNapoli, non sei il solo a volerlo! - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Gazzetta: il Lokomotiv Mosca su Matvienko, il Napoli rischia di perderlo Il prezzo del difensore dello Shakhtar è di 15 mili… - napolista : Gazzetta: il Lokomotiv Mosca su Matvienko, il Napoli rischia di perderlo Il prezzo del difensore dello Shakhtar è d… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: [ULTIM'ORA] MATVIENKO AL NAPOLI: 'CLOSING A 15 MILIONI!' - ECCO DETTAGLI E CARATTERISTICHE TECNICHE! - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: [ULTIM'ORA] MATVIENKO AL NAPOLI: 'CLOSING A 15 MILIONI!' - ECCO DETTAGLI E CARATTERISTICHE TECNICHE! -

Tema caldo quello del difensore centrale in casa Napoli. Con il club alle prese con la trattiva per la cessione di Kalidou Koulibaly, sarà necessario trovare un rinforzo per rimpiazzare il partente se ...Il Napoli farà delle operazioni importanti soprattutto per quello che concerne il reparto offensivo. Koulibaly e Maksimovic vero la cessione. Il Napoli di De Laurentiis, nei prossimi giorni, sarà impe ...