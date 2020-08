Mattino: il Napoli ha garantito a Meret che nella nuova stagione partirà lui titolare (Di venerdì 28 agosto 2020) “Si ricomincia da zero. Meret può stare tranquillo: voleva chiarezza e l’ha avuta. Non esiste una dittatura di Ospina, nel senso che l’alternanza sarà sempre all’ordine del giorno anche la prossima stagione, che sarà lunga, complicata e piena zeppa di impegni uno vicino all’altro”. Lo scrive il Mattino, che aggiunge che non si tratterà nemmeno di una partenza alla pari, tra i due portieri, ma della priorità a Meret titolare. “Alex, dopo aver smosso il suo agente Pastorello, ha avuto dal Napoli le risposte che desiderava: si parte alla pari, o meglio viene azzerata persino quella leggera predilezione che Gattuso aveva per Ospina e che ha spinto Ringhio a schierare sul campo il numero 1 della Colombia nella ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Napoli Covid in Campania, ecco la mappa del contagio: ci sono positivi in 38 comuni Il Mattino Napoli, oggi il primo test in ritiro poi Gattuso perde mezza squadra

Inviato a Castel di Sangro Gattuso non è il tipo che s'emozioni per queste cosucce. È un triangolare che tecnicamente dirà poco o nulla perché davanti a sé il Napoli avrà due formazioni di Eccellenza ...

Ottime notizie per Petagna: è negativo al secondo tampone! Tra tre giorni l'ultimo test

Una settimana fa Andrea Petagna - nuovo acquisto del Napoli - era risultato positivo al Covid-19 (di ritorno dalle vacanze in Sardegna, si era sottoposto al tampone di routine che ne aveva evidenziato ...

