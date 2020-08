Mattia: su ritorno a scuola Regione Lazio tempestiva (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “Con oltre 5 mila test sierologici effettuati sul personale docente e operatori scolastici e le equipe anti-Covid che nasceranno in ogni Asl, la Regione Lazio si sta impegnando con grande serieta’ per favorire il ritorno in classe delle nostre bambine e bambini e delle nostre ragazze e ragazzi. Considerato che cio’ avverra’ tra circa 15 giorni, e’ verosimile che il numero dei test effettuati raggiunga un numero esponenzialmente piu’ alto di quello attuale e, quindi, tale da produrre un’indagine sierologica tempestiva e attendibile per rispondere all’esigenza primaria di tutela della salute degli allievi e del personale docente e non docente e di contenimento del contagio.” “Si tratta di iniziative che, grazie alla collaborazione dei docenti e del ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Mattia ritorno Mattia: su ritorno a scuola Regione Lazio tempestiva RomaDailyNews TUTTOSPORT – Il Genoa tratta sotto la Mole: con la Juve per Perin, col Toro per Millico ed Edera

Traffico intenso di calciomercato sulla Genova-Torino, sottolinea stamani Tuttosport. Innanzitutto, il nuovo direttore sportivo rossoblù ...

Mattia Caldara convocato in Nazionale. Inizio di una redenzione?

Nella vita capita di cadere, facendosi anche male, ma la vera forza che sta dentro un campione è quella di rialzarsi, risaltando a pieno il concetto della redenzione: ritornare più forte di prima. Que ...

