Mastella offende Salvini: «Ha le paturnie di un guappo». E lui lo affonda (Di venerdì 28 agosto 2020) Continua il botta e risposta tra Mastella e Salvini. Il leader della Lega in visita a Benevento per il tour elettorale aveva scatenato ieri l’ira del sindaco: «Non ha indossato la mascherina». E così il sindaco aveva annunciato una multa. Salvini però aveva tirato dritto: «Mi occupo di vita vera e non di paturnie». E oggi Mastella è tornato alla carica, dando del “guappo” al numero uno della Lega. Intervistato da Il Messaggero, il sindaco, ha alzato i toni. «Siamo stati finora una città Covid free. E per colpa di questa pagliacciata, adesso siamo a rischio…». Mastella: «È venuto senza mascherina» Nell’intervista si legge ancora: «È venuto ... Leggi su secoloditalia

