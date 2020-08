Massimo Oddo verso il ritorno a Pescara: tutto confermato. E il club resta a Sebastiani (Di venerdì 28 agosto 2020) Massimo Oddo verso il ritorno a Pescara, sarà lui l’allenatore per la prossima stagione. confermato quanto vi avevamo anticipato nelle ultime ore: Oddo in pole, l’incontro in corso con il presidente Sebastiani è appena finito, presto arriverà il nero su bianco. Oddo si è concesso qualche ora di riflessione, ma si va verso la firma: contratto per una stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza. Al Pescara era stato accostato Pecchia, noi abbiamo puntato su Oddo. Anche perché l’arrivo di Pecchia sarebbe stato legato a quello del direttore sportivo Fusco e alla svolta con un fondo spagnolo che avrebbe rilevato il ... Leggi su alfredopedulla

pescaranews : Il Pescara ha il suo allenatore: è Massimo Oddo - fantaservice : Il Pescara ritrova Massimo Oddo - sportal_it : Il Pescara ritrova Massimo Oddo - IannacciStefano : RT @Luca_Cilli: Massimo Oddo torna ad allenare il Pescara @tvdellosport #Sportitaliamercato #Sportitalia - peterkama : certo che ODDO deve avere buoni santi in paradiso.. DISASTRI SU DISASTRI.. E ANCORA TROVA SQUADRE -