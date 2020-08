Maroni sindaco di Varese? «Me lo ha chiesto Salvini» (Di venerdì 28 agosto 2020) L'ex governatore della Lombardia avrebbe dato la sua disponibilità di massima alla candidatura. Leggi su media.tio.ch

VARESE - Roberto Maroni candidato sindaco di Varese. È la richiesta di Matteo Salvini, leader della Lega, all'ex ministro dell'Interno italiano ed ex governatore della Lombardia come si legge sul sito ...Anche se dovesse ottenere un boom di voti alle prossime elezioni regionali in Veneto (e i sondaggi parlano di record senza precedenti), "Luca Zaia non farà le scarpe a Matteo Salvini". È l'ex segretar ...