Mariano Comense | accordo alla Sherwin Williams | 18 mensilità di buonuscita ai lavoratori

Mariano Comense (Como), 28 agosto 2020 - E' stata raggiunta l'intesa tra la proprietà e i lavoratori della Sherwin Williams Italy S.r.l. di Mariano Comense, azienda della galassia della multinazionale ...Un applauso per i lavoratori, che non hanno mai smesso di crederci ed uno per il sindacato che ha portato avanti la trattativa». È soddisfatta Carlotta Schirripa, segretario generale della Femca Cisl ...