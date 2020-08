Maria Teresa Ruta, il fratello grave dopo un incidente: è il ciclista travolto da un’auto (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ Stefano Ruta, il fratello di Maria Teresa Ruta, il ciclista investito da un’auto e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto mercoledì nel tardo pomeriggio durante una competizione. Il ciclista stava transitando per le strade di Forlì. La notizia dell’incidente del fratello di Maria Teresa Ruta ha raggiunto la conduttrice mentre si trovava forse in quarantena in vista dell’ingresso nella casa del Grande fratello Vip. La Ruta è ... Leggi su ultimenotizieflash

