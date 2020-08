Marcia su Washington 2020: migliaia di persone unite in nome di Black Lives Matter – Le immagini (Di venerdì 28 agosto 2020) March On Washington To Protest Police Brutality Get Your Knee Off Our Necks March in Washington March On Washington To Protest Police Brutality Commitment March in Washington DC Commitment March in Washington DC Commitment March in Washington DC Commitment March in Washington DC March On Washington To Protest Police Brutality March On Washington To Protest Police Brutality Dopo l’ondata di manifestazioni e di proteste, a volte anche violente, che hanno seguito l’omicidio di George Floyd e il ferimento di Jacob Blake decine di migliaia di persone si sono ritrovare a Washington DC venerdì per chiedere una riforma del sistema giudiziario americano ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo - Agenzia_Ansa : L'urlo di Washington in marcia contro il razzismo. Blake paralizzato ma ammanettato al letto dell'ospedale #ANSA - ispionline : Il #28agosto 1963, al termine della marcia su Washington per il lavoro e la libertà, Martin Luther King Jr. pronunc… - Valposimracer : RT @Agenzia_Ansa: L'urlo di Washington in marcia contro il razzismo. Blake paralizzato ma ammanettato al letto dell'ospedale #ANSA https://… - avvlimongelli : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #28agosto 1963; si svolge la marcia per i diritti civili a Washington D.C. #USA in cui #MartinLutherKing… -