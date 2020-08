Marchio Stark: come ottenere il fucile di Iron Man su Fortnite (Di venerdì 28 agosto 2020) come abbiamo già detto in questi giorni, Fortnite, oltre essere al centro di uno scandalo che lo ha messo sotto i riflettori del mondo sportivo e non solo quello degli Esports, ha anche fatto un colpo gobbo con uno delle maggiori aziende del divertimento, ovvero la Marvel. Epic Games ha dedicato tutta la quarta parte della seconda stagione di Fortnite proprio all’universo dei supereroi, dedicando un’arma ad uno dei personaggi più amati di quel mondo, Iron Man. L’obiettivo della sfida è di accumulare 1.000 punti danno con l’arma che avete e per vostra fortuna, valgono anche i danni inflitti ai robot controllati dalla CPU, i cosiddetti Starkbot, guardie del padrone della Star Industries. Questi mob potete trovarli presso i crashsite, dove potrete trovare ... Leggi su esports247

