Mantovani: "Quelli che riprendono il Covid ​non per forza si riammalano" (Di venerdì 28 agosto 2020) Valentina Dardari Ancora non si sa quanto dura la memoria immunologica dopo l’infezione. Neanche dopo il vaccino Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori dell'università di Hong Kong gli anticorpi neutralizzanti non garantiscono l'immunità dal coronavirus. Con anticorpi neutralizzanti si intendono delle particelle con un'azione fortemente inibente il virus, prodotte da soggetti che hanno contratto precedentemente l'infezione. Sarebbe quindi possibile rimanere contagiati più di una volta. Reinfettarsi non significa riammalarsi Infettarsi nuovamente di coronavirus non equivale però ad ammalarsi ancora. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University, ha spiegato all’Adnk Salute che "il fatto che ci sia una prova formale che ... Leggi su ilgiornale

