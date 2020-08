Mangia sushi ed ha subito mal di gola: i medici gli estraggono 38… (Di venerdì 28 agosto 2020) Un’esperienza senza dubbio indimenticabile per una giovane finito in ospedale dopo aver Mangiato sushi. Dopo aver finito la sua porzione di sashimi infatti, la ragazza protagonista della vicenda ha iniziato ad accusare dolori alla gola. Ma mai si sarebbe immaginata di scoprire quello che stava succedendo all’interno del suo corpo. Dopo aver accusato uno strano formicolio e tosse, i medici infatti hanno scoperto qualcosa di agghiacciante. A riportare la notizia è stato un quotidiano locale; la situazione si è verificata a Tokio, ma si è diffusa in tutto il mondo per la gravità della vicenda. Il sushi infatti conteneva una sorpresa “inaspettata” e sconcertante. La terribile sorpresa nel sushi La protagonista della vicenda è ... Leggi su velvetgossip

RegMoncehp : @SnowOuatHp è bella anche mentre mangia il sushi - madeinboh : @SonoNesqui Beh, intanto non si mangia sushi ma altri piatti della cucina giapponese. Spero che le porzioni siano a… - jappiamo : Stasera si mangia sushi...ma a Cagliari ?? #jappiamo #japan #japanstyle #giappone #nihon #food #cagliari #sardegna… - pxrkjiwn : ho chiesto se andavamo al sushi. il programma era andarci in 6. adesso invece in 10. al sushi il foglio delle ordin… - semmy_shark : Mr Barilla che mangia il sushi #upas -