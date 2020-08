Mancini: si possono fare grandi cose anche senza poteri speciali (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – Roma si puo’ governare anche senza poteri speciali. Claudio Mancini, deputato romano del Pd e membro della commissione Bilancio, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire rompe il refrein del dibattito politico sulla Capitale. “Non sono d’accordo con l’idea che non possiamo fare grandi operazioni su Roma fino a quando non si affrontera’ il tema dei poteri speciali da darle- ha detto- A volte ho l’impressione che diventi un alibi per la classe dirigente romana per non svolgere quei compiti che anche con l’attuale ordinamento sono doverosi. Se si decidono finanziamenti per il Giubileo si utilizzano le stesse procedure seguite nel 2000, quando il Comune ... Leggi su romadailynews

Sono state rese note nella giornata di oggi le convocazioni delle Nazionali dei diversi Paesi per la UEFA Nations League. Mentre la Nazionale francese ha dovuto fare a meno di Paul Pogba e Tanguy Ndom ...

Italia, i convocati di Mancini: tra novità , conferme ed esclusioni eccellenti

L'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per la Uefa Nations League e lo farà con un doppio appuntamento venerdì 4 settembre contro la Bosnia Erzegovina allo stadio Artemio Franchi di F ...

