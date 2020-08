Manchester United, Maguire: «Ho avuto paura per la mia vita» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha raccontato la propria versione sulla rissa in cui è stato coinvolto a Mykonos Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha raccontato in un’intervista alla BBC la propria versione dei fatti sulla rissa avvenuta a Mykonos. Ecco le parole di Maguire: SCUSE – «Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato». RISSA – «È stato orribile, non potevo crederci. La mia coscienza è pulita. Quando ne parlo mi agito, ma è perché mi sento ancora arrabbiato. Andrò avanti, sono mentalmente abbastanza forte. Non lo auguro a nessuno». Manchester United – ... Leggi su calcionews24

