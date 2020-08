Mamma incestuosa uccide due figli: per i servizi sociali era una buona madre (Di venerdì 28 agosto 2020) Una Mamma 35enne e il suo fratellastro-amante, 39 anni, hanno ucciso i loro due figli maggiori e hanno complottato per farne fuori altri quattro. Una donna che ha ucciso i suoi due figli maggiori e ha complottato per uccidere gli altri quattro è stata giudicata dai servizi sociali come “una madre amorevole, premurosa e competente”. … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Mamma incestuosa Mamma uccide i figli: temeva che venisse scoperto l'incesto con il fratello, papà dei bimbi Il Messaggero