Maltempo, forte temporale a Milano: è arrivato l’autunno (Di venerdì 28 agosto 2020) Un forte temporale è in atto su Milano. Il Maltempo sta facendo così il suo esordio al Nord, dove per il fine settimana si prevedono forti piogge e temporali. E intanto nel capoluogo Lombardo la temperatura è scesa a +18°C mentre si registrano 30mm di pioggia: insomma una serata tipicamente autunnale. Anche nella provincia di Sondrio si stanno registrano piogge e danni per il Maltempo. In serata una raffica di circa 25 interventi da parte dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Mese e Morbegno e del Comando provinciale di Sondrio per il Maltempo che si e’ abbattuto su Valtellina e Valchiavenna. Pioggia torrenziale e vento, in particolare, nelle zone di Morbegno, Verceia e Colico (Lecco) per allagamenti di scantinati, strade e di un sottopasso ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forte Maltempo sulla Bergamasca, dal lago alle Valli: pioggia, vento forte e grandine BergamoNews.it Maltempo causa frana sulla Strada Statale 34 a Oggebbio

Il forte temporale abbattutosi sul Piemonte nelle ultime ore ha causato vari danni sul territorio. A Oggebbio nella provincia Verbano-Cusio-Ossola, sulle sponde del Lago Maggiore, il maltempo ha causa ...

Dolomiti, allerta meteo da venerdì pomeriggio a domenica: forti precipitazioni

Arpav Dolomiti meteo conferma dal pomeriggio di venerdì crescente instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi localmente anche forti. Tra sabato e domenica condizioni di tempo in prevalenza ...

Il forte temporale abbattutosi sul Piemonte nelle ultime ore ha causato vari danni sul territorio. A Oggebbio nella provincia Verbano-Cusio-Ossola, sulle sponde del Lago Maggiore, il maltempo ha causa ...