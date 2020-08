Maltempo, ancora paura a Verona: nuova grandinata spaventa la città (Di venerdì 28 agosto 2020) ancora un’ondata di Maltempo questo pomeriggio su Verona e provincia, peraltro annunciata con l’allerta meteo scattata ieri. Si registrano allagamenti a Parona, quartiere periferico già colpito dall’acqua alta a settembre dello scorso anno. Acqua alta anche al pronto soccorso dell’ospedale “Orlandi” di Bussolengo (Verona), dove tuttavia non si registrano particolari criticità. Grandine ancora in Valpolicella, che potrebbe essere il “colpo di grazia” per i vigneti già colpiti dal nubifragio di domenica scorsa. Grandinate anche a Poiano e in Valpantena, altra zona a vocazione vinicola, e sulle colline di Quinzano. Forti raffiche di vento in Valdonega, uno dei quartieri dove si sono registrati pesanti danni cinque giorni fa. Le ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : Stiamo per venire interessati da una ondata di #maltempo decisamente severa per alcune aree del Nord Italia, un peg… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - riccardo_fra : Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord… - misnrotta : RT @Gazzettino: Maltempo, nuova grandinata e piogge spaventano ancora #verona. Acqua alta al Pronto soccorso - Gazzettino : Maltempo, nuova grandinata e piogge spaventano ancora #verona. Acqua alta al Pronto soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo ancora Maltempo, ancora paura a Verona: nuova grandinata spaventa la città Meteo Web Grandine e piogge spaventano ancora Verona. Acqua alta in un Pronto soccorso. Valpolicella colpita

VERONA - Ancora un'ondata di maltempo questo pomeriggio, 28 agosto, su Verona e provincia, peraltro annunciata con l'allerta meteo scattata ieri. Si registrano allagamenti a Parona, quartiere periferi ...

Maltempo, nuova grandinata e piogge spaventano ancora Verona. Acqua alta al Pronto soccorso

VERONA - Ancora un'ondata di maltempo questo pomeriggio, 28 agosto, su Verona e provincia, peraltro annunciata con l'allerta meteo scattata ieri. Si registrano allagamenti a Parona, quartiere periferi ...

VERONA - Ancora un'ondata di maltempo questo pomeriggio, 28 agosto, su Verona e provincia, peraltro annunciata con l'allerta meteo scattata ieri. Si registrano allagamenti a Parona, quartiere periferi ...VERONA - Ancora un'ondata di maltempo questo pomeriggio, 28 agosto, su Verona e provincia, peraltro annunciata con l'allerta meteo scattata ieri. Si registrano allagamenti a Parona, quartiere periferi ...