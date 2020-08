Maltempo, allerta gialla in Emilia-Romagna nel week end: temporali e vento forte (Di venerdì 28 agosto 2020) REGGIO-EMILIA – Maltempo in arrivo nel fine settimana in Emilia-Romagna. La protezione civile regionale e Arpae, infatti, hanno diramato un’allerta meteo “gialla” (primo livello di criticità) per temporali, vento forte e possibili grandinate, valida dalla mezzanotte di sabato a quella di domenica. In particolare, “l’approfondimento di un’area depressionaria sulla Francia apporterà correnti umide e instabili sulla nostra regione”. Per la giornata di sabato si prevedono “già dalla mattinata locali fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul settore appenninico centro occidentale, con probabile interessamento delle aree di pianura nel pomeriggio”. Leggi su dire

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - lavocedigenova : Torna il maltempo in Liguria: diramata l'allerta arancione per piogge e temporali - fontanabuona : Arriva il primo maltempo di tipo autunnale: domani è allerta arancione - lucainge_tweet : Arriva il primo maltempo di tipo autunnale: domani è allerta arancione - tigullio_tweet : Arriva il primo maltempo di tipo autunnale: domani è allerta arancione -