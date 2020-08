Malta chiude il porto alla Ong e Sea Watch fa rotta sull'Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesca Galici Sea-Watch 4 ha ricevuto il rifiuto di un porto sicuro da parte di Malta e adesso fa rotta verso l'Italia, che non ha ancora risposto alla richiesta Mentre Nello Musumeci è impegnato in un duro braccio di ferro con il governo centrale di Roma, la Sea-Watch 4 è in rotta di avvicinamento alle acque territoriali Italiane. Con la sospensione da parte del Tar dell'ordinanza del governatore della Regione Siciliana con la quale si ordinava la chiusura degli hotspot e dei porti dell'isola, le due navi battente bandiera tedesca, l'altra è la Louise Michel, che in questi giorni stanno recuperando i migranti al largo delle coste libiche sono pronte a fare il loro ingresso nel Paese. A bordo della ... Leggi su ilgiornale

Mentre Nello Musumeci è impegnato in un duro braccio di ferro con il governo centrale di Roma, la Sea-Watch 4 è in rotta di avvicinamento alle acque territoriali italiane. Con la sospensione da parte ...

