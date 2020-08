Mai fidarsi del mio vicino, trama e curiosità sul thriller del 2019 (Di venerdì 28 agosto 2020) Mai fidarsi del mio vicino è il film che andrà in onda stasera in prima visione, alle ore 21,20 su Rai Due. Il titolo originale del film è The Wrong Boy Next Door, ovvero Il ragazzo della porta accanto sbagliato. Ecco tutte le curiosità su questa pellicola del 2019. Mai fidarsi del mio vicino: trama, trailer, cast e curiosità Mai fidarsi del mio vicino è una pellicola del 2019. Stasera va in diretta in prima visione. Questo thriller è ambientato e girato negli Stati Uniti e ha una durata di 84 minuti. La regia è di David DeCoteau. Nel film, Katie è una liceale che combina un sacco di guai. Così, i suoi genitori la mettono in punizione a ... Leggi su nonsolo.tv

