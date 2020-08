Mai fidarsi del mio vicino: trama, cast e streaming del film (Di venerdì 28 agosto 2020) Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mai fidarsi del mio vicino, film thriller di David DeCoteau, con Vivica A. Fox, Calli Taylor, Travis Burns, Alexandra Scott, Meredith Thomas. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film. trama Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua cattiva condotta a scuola, conosce e si innamora di John, un attraente ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte. Col passare del tempo la giovane inizia a pensare che John stia nascondendo qualcosa e coinvolge nelle ricerche la sua migliore amica Samantha per andare a fondo e scoprire la verità. Mai fidarsi del mio vicino: il ... Leggi su tpi

PensierInfiniti : RT @Annamar56834309: Mai fidarsi di un uomo che sa ballare e di una donna con un viso d'angelo. - applelally : @violalaviola Eh ci credo. Non so come ci si possa mai più fidare di qualcuno, o meglio fidarsi della propria capac… - UnaSua : @digitaliano @Fortunablu17 @ilgiornale Mai fidarsi degli estremisti... Tutti - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Mai fidarsi del mio vicino” in prima tv su Rai2 – Un thriller ad alta tensione con Vivica A. Fox e… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Mai fidarsi del mio vicino” in prima tv su Rai2 – Un thriller ad alta tensione con Vivica A. Fox e… -