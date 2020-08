Mai fidarsi del mio vicino, stasera in tv: orario, canale, trama, trailer, cast (Di venerdì 28 agosto 2020) Questa sera su Rai 2 andrà in onda in prima serata e in prima visione assoluta il thriller “Mai fidarsi del mio vicino” di David DeCoteau con Vivica A.Fox, Calli Taylor, Travis Burns, Alexandra Scott, Meredith Thomas. Mai fidarsi del mio vicino, stasera in tv: trama Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua cattiva condotta a scuola. E’ in questo periodo che conosce e si innamora di John, un ragazzo attraente che da poco si è trasferito nella casa di fronte. Col passare del tempo la giovane inizia a pensare che John stia nascondendo qualcosa e coinvolge nelle ricerche la sua migliore amica Samantha. Scopriranno la verità? su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomblog : Mai fidarsi del mio mio vicino la trama del film stasera su Rai 2 venerdì 28 agosto - #fidarsi #vicino #trama… - matteobalconi : @Milestemplaris Confermare il piangina è stato un errore da matita rossa .mentalmente instabile . Mai fidarsi dei gobbi o ex ;) - jncapace : mai fidarsi di un tizio che si chiama vukmir, sono le basi zio - dckrstr1729 : L'ALTRA SERA UNA MIA AMICA DIFENDEVA MAZE DICENDO CHE NON HA MAI AVUTO NESSUNO DI CUI FIDARSI beh che dire è inizia… - Super__Marti : @Specialcla @IlVantodiMilano Una vicina di casa, pur sapendo benissimo della figlia malata di varicella, l'aveva fa… -