Maguire, racconto shock sui fatti in Grecia: “Mi colpivano alle gambe. Ho avuto paura per la mia vita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Ha destato molto clamore l'arresto in Grecia del difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Harry Maguire, successivamente ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, resistenza all'arresto e rissa. Ma il calciatore, dopo una settimana di rumors e di difficoltà, ha voluto finalmente dire la sua e conferma la sua innocenza. Il racconto rilasciato a BBC News è davvero da brividi...Maguire: "Mi dicevano che non avrei più giocato a calcio"caption id="attachment 929929" align="alignnone" width="626" Maguire Manchester United (getty images)/caption"Due uomini si sono avvicinati a mia sorella e le hanno chiesto da dove venisse", ha raccontato Maguire che, ricordiamolo, si è sempre ritenuto innocente rispetto ai fatti ... Leggi su itasportpress

