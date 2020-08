Mafia foggiana, ormai assistiamo a vere operazioni militari. Milioni rubati in pochi minuti (Di venerdì 28 agosto 2020) Tra le conseguenze della crisi economica c’è senza dubbio la recrudescenza dei fenomeni di criminalità organizzata. Purtroppo dalla Puglia, e soprattutto dalla provincia di Foggia, non arrivano buone notizie. Il 10 agosto, lungo l’A14 nel tratto tra Canosa e Cerignola, c’è stato il secondo assalto a portavalori nel giro di poche settimane. Il primo, con modalità simili e forse da parte dello stesso commando di otto uomini, è del 24 luglio. Sono falliti entrambi per puro caso, il primo per il passaggio di un furgone della polizia e il secondo perché è scattato il blocco della cassaforte. assistiamo sempre a vere e proprie operazioni militari: nel giro di pochi minuti, auto date alle fiamme per bloccare il traffico, colpi ... Leggi su ilfattoquotidiano

al_jean2 : RT @niporwifi: La Mafia Foggiana vuelve a su status. Asesinado a tiros un mafioso en Cerignola (Foggia). -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia foggiana Mafia foggiana, ormai assistiamo a vere operazioni militari. Milioni rubati in pochi minuti Il Fatto Quotidiano “Cerignola, la mafia anarchica. Un pregiudicato ogni due residenti, così si vive a ‘la best'”. Lo spaccato inquietante del Corriere della Sera

“Su 60mila abitanti, i pregiudicati rappresentano la metà. Non è la stima ma un dato oggettivo. Se la Calabria era indietro di vent’anni rispetto alla Sicilia nel ripristino dello Stato, qui siamo ind ...

Sequestrata piantagione di marijuana da 9 mln di euro nel Foggiano

i finanzieri hanno trovato tre foggiani e li hanno denunciati, ritenendoli i guardiani della piantagione. Nel casolare c'era anche il libro "La mafia Innominabile" dell'ex procuratore capo di ...

“Su 60mila abitanti, i pregiudicati rappresentano la metà. Non è la stima ma un dato oggettivo. Se la Calabria era indietro di vent’anni rispetto alla Sicilia nel ripristino dello Stato, qui siamo ind ...i finanzieri hanno trovato tre foggiani e li hanno denunciati, ritenendoli i guardiani della piantagione. Nel casolare c'era anche il libro "La mafia Innominabile" dell'ex procuratore capo di ...