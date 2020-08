Lutto per Valerio Staffelli, morto il padre: "Il mio 'Come la va' è nato da lui" - (Di venerdì 28 agosto 2020) Novella Toloni L'inviato di Striscia La Notizia ha annunciato la scomparsa del padre, detto "Ciccio", affidando ai social network l'ultimo delicato saluto Questa volta niente tapiri ma solo sconforto e dolore per l'improvvisa scomparsa del padre. Lutto per Valerio Staffelli che, poche ore fa, ha annunciato la morte del babbo, Gennaro Staffelli, venuto a mancare all'età di 82 anni. La notizia della morte è arrivata dall'inviato di Striscia la Notizia, che ha voluto salutare il padre con un post celebrativo e di addio pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto "Ciccio" di origini napoletane classe 1938, commerciante, il più bravo che io abbia mai ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Castelnuovo, lutto per la morte della madre del sindaco LuccaInDiretta Lutto in Trentino per la morte di Loredana Degregori in cordata con un’altra scalatrice

NordEst – La vittima, Loredana Degregori di Mezzolombardo, era in cordata con un’altra scalatrice, di San Carlo Canavese (Torino). Le due stavano cercando di scendere sul ghiacciaio – dopo aver perso ...

Addio a Gigi Cremonini

Musica in lutto in una città che ha conquistato vette di trascendenza grazie al jazz: è morto Pier Luigi Cremonini (nella foto), ‘Gigi’ per gli intimi, 81 anni, nato a Castelfranco Emilia (nel Modenes ...

