L’uragano Laura su Louisiana e Texas: le spettacolari immagini dallo spazio [GALLERY] (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuove immagini dell’uragano Laura catturate dai satelliti della NASA e dagli astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale mostrano la tempesta mentre si abbatte su Louisiana e Texas. “State al sicuro tutti”, ha scritto su Twitter l’astronauta della NASA Chris Cassidy, condividendo le immagini che ha catturato dalla Stazione Spaziale Internazionale (vedi foto della GALLERY scorrevole in alto). Anche il satellite Terra della NASA ha acquisito immagini a colori naturali dell’uragano Laura mentre si avvicinava alle coste del Golfo del Messico. La telecamera Epic della NASA a bordo del satellite Dscovr dell’Agenzia per l’Atmosfera e gli oceani (NOAA) in orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ha ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - MediasetTgcom24 : Usa, almeno 4 morti tra Louisiana e Texas per l'uragano Laura #uraganolaura - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Usa, almeno 4 morti tra Louisiana e Texas per l'uragano Laura #uraganolaura - Affaritaliani : Usa, l'uragano Laura fa 6 morti in Louisiana. Poi perde potenza -