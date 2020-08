L’Ungheria chiede le frontiere da settembre per limitare i contagi. Ecco come si stanno muovendo gli altri Paesi europei (Di venerdì 28 agosto 2020) Con la risalita dei contagi di coronavirus in Europa, alcuni stati corrono ai ripari. L’Ungheria ha annunciato che chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione della pandemia. Mentre la Gran Bretagna allunga la lista dei Paesi per cui, al rientro, è obbligatoria la quarantena, aggiungendo Svizzera, Repubblica Ceca e Giamaica. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron chiudere le frontiere tra i Paesi europei sarebbe “controproducente e soprattutto inefficace nella lotta contro il virus e la sua diffusione, non ha alcun senso”. Ma Regno Unito, Belgio o Germania hanno applicato restrizioni sui viaggi in Francia. “Bisogna piuttosto avere una metodologia comune per definire le zone di circolazione attiva ... Leggi su ilfattoquotidiano

GPiziarte : RT @fattoquotidiano: L’Ungheria chiede le frontiere da settembre per limitare i contagi. Ecco come si stanno muovendo gli altri Paesi europ… - Maicolciotti : RT @fattoquotidiano: L’Ungheria chiede le frontiere da settembre per limitare i contagi. Ecco come si stanno muovendo gli altri Paesi europ… - fattoquotidiano : L’Ungheria chiede le frontiere da settembre per limitare i contagi. Ecco come si stanno muovendo gli altri Paesi eu… - AdolfoSalsi : Bannon un cafone mediatico. Non sa un cazzo veramente. Solo slogan e muri alle frontiere. In Europa li abbiamo gia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ungheria chiede Conte e Sanchez: «Riaprire le frontiere tra Stati al più presto». Quelle esterne chiuse fino al 1 luglio Corriere della Sera