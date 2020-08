Lorenza, morta a Lipari a 22 anni: dopo l’ospedale, occupato il porto – Il video (Di venerdì 28 agosto 2020) C’è tensione sull’isola siciliana di Lipari – come mostrano queste immagini inviate da un utente a Open – dove in queste ore alcuni residenti hanno deciso di occupare il porto bloccando gli arrivi dell’aliscafo e non permettendo lo sbarco dei passeggeri. C’è anche il cartello «Diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione». Il motivo? I presunti disservizi dell’ospedale dell’isola che, proprio ieri, è stato occupato per accendere i riflettori sul caso di Lorenza Famularo, 22enne morta nella struttura ospedaliera nella notte tra domenica e lunedì per cause che sono ancora in fase di accertamento. I manifestanti chiedono una visita dell’assessore alla Sanità della regione Sicilia Ruggero Razza e il ... Leggi su open.online

