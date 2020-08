Lorella Boccia supersexy al mare, la bellerina pubblica due foto e fa il pieno di like (Di venerdì 28 agosto 2020) Lorella Boccia supersexy al mare. Ultimi momenti di relax per la ballerina e conduttrice televisiva, prima di riprendere gli impegni della nuova stagione, insieme al marito, Niccolò Presta. È proprio il figlio di Lucio Presta a immortalare la moglie in due foto pubblicate su Instagram: in una viene messo in mostra il lato A, in un’altra il lato B. Davvero difficile decidere quale delle due foto di Lorella Boccia sia più ammaliante…E comunque le foto vengono apprezzate dai fan che riempiono di like la bella showgirl. Leggi su attualitavip.myblog

Lorella Boccia, l'ex ballerina di Amici da capogiro: slip inesistente, risucchiato proprio lì

Lorella Boccia è un vero schianto. La 29enne di Torre Annunziata si sta godendo l’estate e non disdegna condividere con i suoi fan degli scatti a dir poco incendiari. L’ex ballerina di Amici è ancora ...

