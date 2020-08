L’ORA DELLA VERITÀ, anticipazioni prima puntata di domenica 30 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) domenica 30 agosto 2020 farà il suo esordio su Canale 5 la fiction francese L’ora DELLA verità, che vede nel cast fisso anche le attrici italiane Caterina Murino e Valeria Cavalli (quest’ultima è stata protagonista di una recente intervista su Tv Soap).Leggi anche: THE GOOD DOCTOR torna su Rai 2 mercoledì 2 settembre, anticipazioniEcco le anticipazioni dei primi due episodi, che vedremo appunto domenica prossima: Clotilde deve rientrare in Corsica per un problema che riguarda la figlia, in vacanza dai nonni. La donna in precedenza aveva deciso di non tornare più da quelle parti per cercare di dimenticare il brutto incidente in cui erano morti la madre, il padre e il fratello. Mentre gli antichi ricordi torneranno alla mente avvolti ancora ... Leggi su tvsoap

