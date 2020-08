L’ombra del terrore sulla missione italiana (Di venerdì 28 agosto 2020) La missione è operativa da poco più di un mese, da poco prima quindi che a Bamako i militari sfilassero per le strade rimuovendo il presidente Keita e tutto il suo governo. Ma adesso ci si interroga su quello che sarà il futuro dei vari contingenti pronti a raggiungere il nord del Mali: il riferimento … L’ombra del terrore sulla missione italiana InsideOver. Leggi su it.insideover

erasmodapisa1 : RT @fabolik: @Toniapatty @GHINODITACCO18 Eppure esistono preti VERI nell'ombra che vanno avanti a stenti, vittime del pensiero unico anch'e… - mad_wine : @gaiatortora Io lo farò e tra 15gg andrò in classe con una buona fetta di alunni che x tutta l'estate si è assembra… - italiafirst : RT @AntonioGrzt: Acque agitate in Lungotevere Ripa a seguito dello scoop della Verità. Il ministero della Salute pubblica una nota che non… - monicagcllerr : @poeticmartina non riesco a decifrare la prima foto, perché l’ombra che dovrebbe essere del pancione potrebbe esser… - AneAntone : RT @AntonioGrzt: Acque agitate in Lungotevere Ripa a seguito dello scoop della Verità. Il ministero della Salute pubblica una nota che non… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra del Coronavirus, Ilaria Capua: «La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica» Corriere della Sera