Lombardia: opposizioni in Regione, 'pronti a sfiduciare Fontana' (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Le opposizioni in consiglio regionale della Lombardia hanno preparato e presentato la mozione di sfiducia contro il governatore Attilio Fontana e vogliono che sia discussa al più presto in consiglio. Lo annunciano in una nota congiunta capigruppo delle minoranze in Consiglio Regionale: Massimo De Rosa (M5S), Fabio Pizzul (Pd), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Michele Usuelli (+Europa), Niccolò Carretta (Gruppo misto – Azione). "Colpevolmente in ritardo con i tamponi e lo screening dei cittadini rientrati dalle vacanze, incapaci, nonostante quanto accaduto tra marzo e aprile, di tutelare i pazienti all'interno delle rsa, è di oggi la notizia di un nuovo focolaio all'interno dell'Istituto Quarenghi. La Giunta regionale lombarda continua a distinguersi per la propria ...

