Lo Youtuber Bise positivo al tampone: “Mi sento in colpa, ho paura…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Valentino Bisegna in arte Bise, conosciuto grazie a Youtube con il canale “Matt&Bise” è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Poche ore fa, ha così deciso di raccontare la verità nelle sue storie Instagram spiegando cosa secondo lui sia realmente successo. Lo Youtuber dopo alcuni giorni di vacanza in Sardegna è tornare a casa decidendo di fare il tampone per una sua precauzione, scoprendo così di essere invece positivo al Covid-19. Nelle sue storie Instagram, Valentino si mostra molto dispiaciuto ma soprattutto in colpa: “Tutti gli amici con cui mi sono visto in Sardegna, con cui sono stato a contatto hanno fatto il tampone e sono negativi. Io sono ... Leggi su giornal

donatda : #Repost - __only_angel__ : Vediamo Quanto siamo uguali in base agli youtuber che guardavamo 10% mates 10%la sabri 10%favij 10%awed 10%matt e… - Rora__Styles : @lostintoyouuu incontrerò i 5sos ad aprile poi YouTuber come Matt e Bise, la Sabri e favij troppi anni fa -

Ultime Notizie dalla rete : Youtuber Bise Vale Bise positivo al Coronavirus: “Una sensazione brutta” Gossip e TV Vale Bise positivo al Coronavirus: "Mi sembra assurdo"

L'annuncio del giovane torinese su Instagram. Tra i tanti volti noti contagiati dal Coronavirus anche il giovane youtuber Vale Bise del noto duo Matt & Bise . "Ciao ragazzi mi sembra assurdo ma sono r ...

Vale Bise positivo al Coronavirus: “Una sensazione brutta”

Vale Bise è risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo in queste ore ci pensa lo stesso Youtuber, il cui nome è Valentino Bisegna. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, rivela di esser ...

L'annuncio del giovane torinese su Instagram. Tra i tanti volti noti contagiati dal Coronavirus anche il giovane youtuber Vale Bise del noto duo Matt & Bise . "Ciao ragazzi mi sembra assurdo ma sono r ...Vale Bise è risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo in queste ore ci pensa lo stesso Youtuber, il cui nome è Valentino Bisegna. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, rivela di esser ...