Livorno | arrestato tunisino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

LIVORNO – Un tunisino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e indagato per il possesso di documenti di identità falsificati e ricettazione. Ieri mattina personal ...

Livorno: operazione della Squadra mobile, che lo ha trasferito direttamente alle Sughere. In casa 1.500 euro e vari tipi di stupefacenti LIVORNO. Stava uscendo di casa con soldi e droga. Operazione de ...

