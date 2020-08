Liverpool, Klopp spezza i sogni dei tifosi Reds: “Non abbiamo le risorse per prendere Messi” (Di venerdì 28 agosto 2020) L'addio di Lionel Messi al Barcellona ha scatenato tutti i maggiori club europei.L'intenzione è chiaramente quella di accaparrarsi un campione totale che sarebbe in grado di cambiare gli obiettivi stagionali di un intero club. Il classe '87 argentino gradirebbe trasferirsi al Manchester City dei suoi amici Guardiola e Aguero, ma occhio all'Inter di Suning e al PSG che sono in agguato. Intanto si dilegua il Liverpool che, stando alle parole di Jurgen Klopp, non parteciperà all'ipotetica asta per la Pulga."Chi non lo vorrebbe nella propria squadra? Ma non sono numeri per noi. Per la Premier League sarebbe fantastico, sarebbe una spinta enorme, ma non sono sicuro che la Premier League abbia bisogno di questa spinta. Non ha mai giocato in un altro campionato. Il calcio qui è diverso. Mi piacerebbe vederlo, ma non sono sicuro che ... Leggi su mediagol

