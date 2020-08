Liverani al Parma, è ufficiale: il comunicato del club (Di venerdì 28 agosto 2020) Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2022 con il club emiliano. Il comunicato ufficiale l’arrivo di Fabio Liverani sulla panchina del Parma. Il tecnico ex Lecce ha firmato un contratto fino al 2022: ecco i dettagli. «Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Nato a Roma il 29 aprile 1976, Liverani ha iniziato la sua carriera da allenatore al Genoa, proseguendo il suo percorso prima con il Leyton Orient e poi alla guida della Ternana e del Lecce. La presentazione del nuovo ... Leggi su calcionews24

