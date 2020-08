LIVE - Triangolare, Napoli-Castel di Sangro 6-0 (5', 22' Politano, 7' Di Lorenzo, 8', 17' Milik, 16' Koulibaly, 19' Younes, 21' Gaetano): gran gol di Kalidou! (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE19' - GOOOOOLLLL DEL Napoli! A SEGNO Younes! Sovrapposizione di Di Lorenzo, Politano taglia e va dall'ex Empoli che mette al centro per Younes: quest'ultimo spinge in rete il 6-0! ... Leggi su tuttonapoli

_SiGonfiaLaRete : LIVE - Napoli-Castel di Sangro 8-0: segna il giovane #Gaetano, doppietta anche per #Politano - sudreporter : #CasteldiSangro: il primo dei due gol di #Milik. Parziale 6-0, segui la diretta su - _SiGonfiaLaRete : LIVE - Napoli-Castel di Sangro 6-0: a segno anche Amin #Younes - sudreporter : #CasteldiSangro: al 18° Napoli sul 6-0 contro i padroni di casa. Segui risultato in diretta su… - _SiGonfiaLaRete : LIVE - Napoli-Castel di Sangro 5-0: #Koulibaly approfitta di un errore del portiere, #Milik fa doppietta… -