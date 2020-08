LIVE - Triangolare, Napoli-Castel di Sangro 10-0 (5', 22', 41' Politano, 7' Di Lorenzo, 8', 17' Milik, 16' Koulibaly, 19', 32' Younes, 21' Gaetano): tripletta Politano (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE42' - Altri cinque cambi per il Castel di Sangro, cambia nuovamente il portiere. Leggi su tuttonapoli

peppemanzo : RT @sudreporter: #CasteldiSangro, #Napoli in campo con i padroni di casa: diopo 8 minuti 3-0! Segui aggiornamenti in diretta - _SiGonfiaLaRete : LIVE - Napoli-Castel di Sangro 10-0: tripletta per Matteo #Politano dagli sviluppi di un calcio di punizione… - zazoomblog : LIVE - Triangolare Napoli-Castel di Sangro 9-0 (5 22 Politano 7 Di Lorenzo 8 17 Milik 16 Koulibaly 19 32 Younes 21… - _SiGonfiaLaRete : LIVE - Napoli-Castel di Sangro 9-0: gran gol di Amin #Younes che firma la doppietta personale - _SiGonfiaLaRete : LIVE – Napoli-Castel di Sangro 8-0: entra #Llorente, esce #Milik. Emergono alcuni fischi dagli spalti… -