LIVE - Triangolare, Napoli-Aquila 6-0 (1', 3', 8' Osimhen, 6' Mertens, 17' Lozano, 20' Ghoulam): che esordio per il nigeriano! (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE20' - GOOOOOOL DEL Napoli! Ghoulam! Dalla sinistra parte il cross, si inserisce da dietro Ghoulam che incorna e batte il portiere!19' - Ancora Ospina impegnato, calcia il numer ... Leggi su tuttonapoli

infoitsport : Napoli, il triangolare live: L'Aquila-Napoli 0-4, subito tripletta di Osimhen - infoitsport : LIVE - Triangolare Napoli, Castel di Sangro, L'Aquila: Allan, Mario Rui e Fabian out - zazoomblog : Napoli il triangolare live: LAquila-Napoli 0-4 subito tripletta di Osimhen - #Napoli #triangolare - ForzAzzurri1926 : #Triangolare tra #Napoli, L’Aquila e Castel di Sangro [LIVE] - zazoomblog : Napoli il triangolare live: Castel di Sangro-Napoli 0-10 triplo Politano doppio Milik! - #Napoli #triangolare… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Triangolare

Non saranno in campo i:n questo triangolare Allan, Maksimovic, Fabiàn e Mario Rui alle prese con alcuni problemi fisici. 30 - SOSTITUZIONE NAPOLI - Milik tra qualche fischio lascia il campo dopo diver ...8' - GOOOOL DEL NAPOLI! TRIPLETTA DI OSIMHEN! Scatenato l'ex Lille! Lozano intercetta nella metà campo avversaria, Osimhen salta un uomo, punta il portiere, salta anche lui ed infila in porta! 4-0! 6' ...