LIVE - Triangolare Castel di Sangro-L'Aquila 0-10: il Napoli attende la perdente (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE18.07 - Pausa sul 10-0 per l'Aquila, il Castel di Sangro ora con un altro 11 affronterà il Napoli18. Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : LIVE - Triangolare Castel di Sangro-LAquila 0-4: il Napoli attende la perdente - #Triangolare #Castel #Sangro-LAqu… - Spazio_Napoli : - _SiGonfiaLaRete : Triangolare #Napoli-#CasteldiSangro-#LAquila, la formazione degli azzurri per la seconda gara: #Milik in campo,… - sudreporter : #Casteldisangro, al via il triangolare: segui l'aggiornamento dei risultati con il nostro live… - reteabruzzocom : TRIANGOLARE NAPOLI-L’AQUILA-CASTEL DI SANGRO (aggiornamenti live) -