Little Voice: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di venerdì 28 agosto 2020) Sul catalogo della piattaforma streaming Apple+ è presente una nuova serie tv: stiamo parlando di Little Voice. La dramedy ha debuttato il 10 luglio di quest’anno, ma gli episodi sono stati rilasciati a cadenza settimanale. Ad oggi il titolo è disponibile interamente sulla piattaforma e chiunque fosse interessato potrà facilmente raggiungerla tramite un abbonamento ad Apple+. A lavorare sul progetto è stato un trio composto dalla celebre firma di J.J. Abrams e Sara Bareilles e Jessie Nelson (duo che ha lavorato al musical Waitress). La prima stagione di Little Voice è composta da soli 9 episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 30 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Prima di passare ai dettagli della trama e del ... Leggi su termometropolitico

jaoearth2 : Marquei como visto Little Voice - 1x6 - Tell Her - jaoearth2 : Marquei como visto Little Voice - 1x5 - Quick, Quick Slow - wyattsbett : jormas little voice in the gryzzl robot skhskshsksjskd - AlanSmyth : Marquei como visto Little Voice - 1x8 - Sea Change - AlanSmyth : Marquei como visto Little Voice - 1x6 - Tell Her -

Ultime Notizie dalla rete : Little Voice Little Voice avrà una seconda stagione? TVSerial Little Voice avrà una seconda stagione?

Little Voice 2: l’avventura musicale di Bess continuerà su Apple tv+? Ha esordito lo scorso 10 luglio sul servizio streaming Apple la serie Little Voice, creata da Jessie Nelson. I nove episodi sono p ...

Little Voice 2: l’avventura musicale di Bess continuerà su Apple tv+? Ha esordito lo scorso 10 luglio sul servizio streaming Apple la serie Little Voice, creata da Jessie Nelson. I nove episodi sono p ...