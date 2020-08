Little Nightmares II si mostra in uno spaventoso e lungo video gameplay (Di venerdì 28 agosto 2020) Little Nightmares II è stato presentato attraverso un trailer alla conferenza di ieri, in cui abbiamo potuto dare un primo sguardo all'ambientazione oscura e alla data di lancio che avverrà l'anno prossimo.Il publisher Bandai Namco vuole incoraggiare il nuovo gioco e per questo ora abbiamo l'opportunità di guardare un nuovo gameplay. Il gioco è terrificante in quasi tutte le scene, perché i creatori sono riusciti a creare un'atmosfera fantastica: la paura può essere percepita anche semplicemente visionando il video, e cosa succederà quando saremo in grado di prendere il controller e giocarlo di persona?Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco ... Leggi su eurogamer

