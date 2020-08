Liguria, il patto Pd-M5S rischia il flop: Toti domina nei sondaggi (Di venerdì 28 agosto 2020) sondaggi politici elettorali, Regionali Liguria: Toti avanti con il 60% Si avvicinano le elezioni Regionali in Liguria del 20-21 settembre e, quando mancano ormai poche settimane, stando agli ultimi sondaggi politici elettorali il candidato di centrodestra e governatore uscente, Giovanni Toti, è nettamente in vantaggio sugli avversari. Secondo le proiezioni, realizzate da Winpoll per Il Sole 24 Ore, non dà i suoi frutti la candidatura di Ferruccio Sansa, sostenuto dagli alleati di Governo del Pd e del M5s. Molto indietro, invece, il candidato di Italia Viva e +Europa Aristide Massardo. Il sondaggio è stato realizzato su un campione di mille cittadini liguri, con tipologia mista, il 24 e 25 agosto scorsi. Elezioni regionali ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Liguria patto Linea condivisa con sindacato Polizia Siap: patto per la sicurezza a Genova Liguria Notizie Linea condivisa con sindacato Polizia Siap: patto per la sicurezza a Genova

“Linea Condivisa aderisce alla proposta di un patto per la sicurezza a Genova del sindacato di Polizia SIAP”. Lo ha annunciato ieri il capogruppo regionale del partito d’opposizione Gianni Pastorino.

Regione Liguria, Pastorino (Linea Condivisa): “Test sierologici agli insegnanti, tanta burocrazia e mancano i kit”

GEnova | L’inizio dell’anno scolastico è ormai alle porte, ma “i medici di medicina generale non hanno ancora ricevuto i kit per effettuare i test sierologici agli insegnanti.Inoltre, le incombenze bu ...

