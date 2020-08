Lemnis Gate è un FPS tattico basato su loop temporali in arrivo il prossimo anno (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo studio di sviluppo canadese Ratloop Games e il publisher Elite Frontiers, hanno annunciato nella serata di ieri Lemnis Gate, un nuovo particolare FPS tattico costruito attorno a un loop temporale di 25 secondi che si ripete costantemente.Lemnis Gate ha luogo in un imprecisato futuro, con l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Nel tentativo di posticipare il suo destino, la Terra ha costruito un enorme dispositivo interstellare che, una volta attivato, riporterà il pianeta indietro nel tempo di 50 anni. Sfortunatamente, un intero mucchio di universi paralleli ha avuto la stessa idea ed ora sono impegnati in una battaglia che vede soltanto un vincitore.Qualsiasi azione intrapresa in questi 25 secondi, che si tratti di movimento o uso di ... Leggi su eurogamer

