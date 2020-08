Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato rinviato ma ci regala un nuovo spettacolare trailer gameplay (Di venerdì 28 agosto 2020) Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato rinviato, ma abbiamo dato una prima occhiata al suo gameplay in occasione della Gamescom Opening Night Live.Il gioco si è presentato ieri sera all'evento con un nuovo roboante gameplay trailer.Abbiamo visto il gameplay di tutti e nove i film, con eroi vecchi e nuovi che si uniscono nell'avventura. Sarete in grado di iniziare da uno qualsiasi dei nove episodi e troverete molti dei momenti iconici della serie ricreati con l'inconfondibile stile Lego.Leggi altro... Leggi su eurogamer

