Le previsioni meteo del weekend dal 29 al 30 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Fine settimana di maltempo al Nord con numerosi fenomeni temporaleschi e abbassamento delle temperature che, a partire da domenica, si spostano anche nelle regioni centrali. Bel tempo invece al Sud con temperature fino a 38°C e 39°C (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

